ua en ru
Пн, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне из-за обстрелов РФ временно прекратили движение троллейбусов

Херсон, Понедельник 15 января 2024 08:50
UA EN RU
В Херсоне из-за обстрелов РФ временно прекратили движение троллейбусов Фото: в Херсоне из-за обстрелов РФ временно прекратили движение троллейбусов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате ночных обстрелов россиян 15 января в Херсоне повреждены кабели и контакта сеть. Движение троллейбусов временно приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"В результате вражеских обстрелов областного центра ночью были повреждены кабели и контактная сеть, из-за чего движение троллейбусов пока невозможно. Специалисты КП "Херсонэлектротранс" Херсонского городского совета проводят работы по восстановлению сети", - сообщил Мрочко.

По его словам, после устранения повреждений 21-й троллейбус выйдет на линии.

В то же время маршрутные автобусы работают по графику. Сегодня на линии выехали 79 автобусов:

  • КП "ХКТС" - 37
  • ЧАО "Рембыттехника - Херсон" - 9
  • ЧП "Корнет-Стиль" - 14
  • ЧФ "МИС" - 7
  • ФЛП Присяжный А. - 6
  • ФЛП Самойленко В. - 3
  • ЧП "Союзавто" - 3

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью прошлого года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск.

В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

Так, вечером 13 января террористы атаковали Херсон. В результате попадания снаряда загорелся жилой дом, впрочем, пожарные оперативно прибыли на место событий и ликвидировали огонь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон тролейбус Война России против Украины
NEWS
ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем, еще один подбили
ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем, еще один подбили
DAILY
Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек