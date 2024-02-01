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В Херсоні через обстріли частково зникло світло. Тролейбуси не ходять

Фото: у Херсоні через обстріли частково зникло світло 1 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Після нічних обстрілів Херсона у місті частково зникла електрика. З цієї причини тролейбуси не вийшли на маршрути 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Повідомляємо, що у результаті ворожих обстрілів вночі частково у місті відсутнє електропостачання. Через що, зокрема,  зараз не можливо вивести тролейбуси на маршрути", - розповів він.

За його даними, аварійні бригади вже працюють над відновленням електромереж.

"Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії, про що ми  повідомимо додатково", - додав Мрочко.

Обстріли Херсона

Херсон постійно перебуває під обстрілами російських загарбників, які, зокрема, б'ють по місту з артилерії з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Наприклад, російська армія ввечері середи, 30 січня, почала масово обстрілювати Херсон. Відомо про потрапляння до одного з районів міста, було пошкоджено будинок та енергомережу.

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Херсон