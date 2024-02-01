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В Херсоне из-за обстрелов частично исчез свет. Троллейбусы не ходят

Фото: в Херсоне из-за обстрелов частично исчез свет 1 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

После ночных обстрелов Херсона, в городе частично пропало электричество. По этой причине троллейбусы не вышли на маршруты 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Сообщаем, что в результате вражеских обстрелов ночью частично в городе отсутствует электроснабжение. Из-за чего, в частности, сейчас невозможно вывести троллейбусы на маршруты", - рассказал он.

По его данным, аварийные бригады уже работают над восстановлением электросетей.

"После устранения повреждений 21 троллейбус выйдет на линии, о чем мы сообщим дополнительно", - добавил Мрочко.

Обстрелы Херсона

Херсон постоянно находится под обстрелами российских захватчиков, которые, в частности, бьют по городу с артиллерии с террритории временно оккупированного левобережья Херсонской области. Например, российская армия вечером среды, 30 января, начала массово обстреливать Херсон. Известно о попадании в один из районов города, были повреждены дом и энергосеть.

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Херсон