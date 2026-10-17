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У Херсоні через авіаудар РФ загинув водій швидкої та постраждало немовля

07:47 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: водій швидкої отримав травми несумісні з життям (Getty Images)

Росіяни в ніч на 17 жовтня атакували Херсон КАБами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті постраждали понад десяток людей, включаючи дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міської військової адміністрації.

За даними місцевої влади, обстріл Херсона КАБами сталася приблизно о 04:41. Вже через півгодини стало відомо, що під удар потрапив Корабельний район і внаслідок авіаудару постраждала 11 річна дівчинка.

За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 15. Серед них є і родина з немовлям.

"У своїй квартирі на момент атаки перебували троє людей - 28-річна жінка, 37-річний чоловік і немовля віком лише один місяць. Усі троє дістали вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми. Постраждалих доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, відомо, що загинув 64-річний чоловік, який був водієм екстреної медичної допомоги. Він отримав травми несумісні з життям.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, у вересні кількість атак на Херсон зросла у 2,5 раза порівняно з початком року. Внаслідок обстрілів щодня дістають поранення або гинуть до 20 людей. Крім того, у місті залишилося лише близько 20% довоєнного населення.

Також ми писали, що 18 серпня росіяни атакували ударним дроном приватний будинок у Херсоні. Боєприпас пробив вікно та впав прямо в дитяче ліжечко, де спав дворічний хлопчик.

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ХерсонВійна в Україні