У Херсоні через авіаудар РФ загинув водій швидкої та постраждало немовля

За даними місцевої влади, обстріл Херсона КАБами сталася приблизно о 04:41. Вже через півгодини стало відомо, що під удар потрапив Корабельний район і внаслідок авіаудару постраждала 11 річна дівчинка.

За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 15. Серед них є і родина з немовлям.

"У своїй квартирі на момент атаки перебували троє людей - 28-річна жінка, 37-річний чоловік і немовля віком лише один місяць. Усі троє дістали вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми. Постраждалих доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, відомо, що загинув 64-річний чоловік, який був водієм екстреної медичної допомоги. Він отримав травми несумісні з життям.