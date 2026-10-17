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В Херсоне из-за авиаудара РФ погиб водитель скорой и пострадал младенец

07:47 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: водитель скорой получил травмы несовместимые с жизнью (Getty Images)

Россияне в ночь на 17 октября атаковали Херсон Кабами. В результате вражеских обстрелов в городе пострадали более десятка человек, включая детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской городской военной администрации.

По данным местных властей, обстрел Херсона КАБами произошел примерно в 04:41. Уже через полчаса стало известно, что под удар попал Корабельный район и в результате авиаудара пострадала 11-летняя девочка.

По последним данным, количество пострадавших выросло до 15. Среди них есть и семья с младенцем.

"В своей квартире на момент атаки находились три человека - 28-летняя женщина, 37-летний мужчина и младенец в возрасте всего один месяц. Все трое получили взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и акубаротравмы. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что погиб 64-летний мужчина, являвшийся водителем экстренной медицинской помощи. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

Обстрелы Херсона

Напомним, в сентябре количество атак на Херсон выросло в 2,5 раза по сравнению с началом года. В результате обстрела ежедневно получают ранения или погибают до 20 человек. Кроме того, в городе осталось всего около 20% довоенного населения.

Также мы писали, что 18 августа россияне атаковали ударным дроном в Херсоне частный дом. Боеприпас пробил окно и упал прямо в детскую кроватку, где спал двухлетний мальчик.

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