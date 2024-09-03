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У Херсоні через аварійні відключення світла не ходить електротранспорт

Херсон, Вівторок 03 вересня 2024 15:42
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У Херсоні через аварійні відключення світла не ходить електротранспорт Ілюстративне фото: у Херсоні через аварійні відключення світла не ходить електротранспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Херсоні у вівторок, 3 вересня, через аварійні відключення електроенергії тимчасово не ходить електротранспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Понад дві години чекали на відновлення руху, але пошкодження в електромережі виявились набагато складнішими. Фахівці працюють над їх усуненням", - плвідомив Мрочко.

За його словами, сьогодні тролейбуси на лінії вже не вийдуть. Їх заводять у ДЕПО. Коли буде відновлено рух електротранспорту в місті, повідомлять додатково.

Відключення світла в Україні

Через дефіцит в енергосистемі після російських обстрілів в Україні знову діють графіки відключень електроенергії, а деколи й аварійні.

Зокрема, сьогодні, 3 вересня, світло протягом дня вимикають в однієї та двох черг одночасно.

Окрім того, у низці областей "Укренерго" посилило відключення світла до кінця доби.

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Херсон Електроенергія Відключеня світла
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