У Херсоні через аварійні відключення світла не ходить електротранспорт

У Херсоні у вівторок, 3 вересня, через аварійні відключення електроенергії тимчасово не ходить електротранспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Понад дві години чекали на відновлення руху, але пошкодження в електромережі виявились набагато складнішими. Фахівці працюють над їх усуненням", - плвідомив Мрочко.

За його словами, сьогодні тролейбуси на лінії вже не вийдуть. Їх заводять у ДЕПО. Коли буде відновлено рух електротранспорту в місті, повідомлять додатково.