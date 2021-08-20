В Херсоне значительно повысили цены на проезд в общественном транспорте

В Херсоне приняли решение поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Новые тарифы будут действовать с 25 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Херсон Типичный".
Так, с 25 августа стоимость проезда в троллейбусах будет составлять 5 грн.
Стоимость месячных проездных:
В городском автобусном транспорте средней и большой пассажировместимости - 8 грн.
В автобусах малой пассажировместимости - 6 грн.
Для детей школьного возраста, при наличии и предъявлении водителю при входе в маршрутного транспортного средства ученического билета, на период с 1 сентября по 30 июня стоимость проезда будет составлять 4 грн
Сегодня решение опубликовали на сайте горсовета. После официального обнародования горсоветом в печатных изданиях решение вступит в силу и будет действовать до 1 сентября 2022 года.
До повышения тарифов проезд в маршрутках стоил 6 грн, а в троллейбусах - 2,5 грн.