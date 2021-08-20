У Херсоні значно підвищили ціни на проїзд в громадському транспорті

Так, з 25 серпня вартість проїзду в тролейбусах становитиме 5 грн.

Вартість місячних проїзних:

для учнів шкіл - 60 грн.

для студентів денних відділень - 180 грн;

для громадян, підприємств і організацій - 240 грн.

У міському автобусному транспорті середньої та великої пасажиромісткості - 8 грн.

В автобусах малої пасажиромісткості - 6 грн.

Для дітей шкільного віку, при наявності і пред'явленні водієві при вході в маршрутного транспортного засобу учнівського квитка, на період з 1 вересня по 30 червня вартість проїзду становитиме 4 грн

Сьогодні рішення опублікували на сайті міськради. Після офіційного оприлюднення міськрадою в друкованих виданнях рішення вступить в силу і буде діяти до 1 вересня 2022 року.

До підвищення тарифів проїзд в маршрутках коштував 6 грн, а в тролейбусах - 2,5 грн.