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В Херсоне значительно повысили цены на проезд в общественном транспорте

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Пятница 20 августа 2021 10:16
В Херсоне значительно повысили цены на проезд в общественном транспорте Фото: в Херсоне повышают стоимость проезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Херсоне приняли решение поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Новые тарифы будут действовать с 25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Херсон Типичный".

Так, с 25 августа стоимость проезда в троллейбусах будет составлять 5 грн.

Стоимость месячных проездных:

  • для учащихся школ - 60 грн.
  • для студентов дневных отделений - 180 грн;
  • для граждан, предприятий и организаций - 240 грн.

В городском автобусном транспорте средней и большой пассажировместимости - 8 грн.

В автобусах малой пассажировместимости - 6 грн.

Для детей школьного возраста, при наличии и предъявлении водителю при входе в маршрутного транспортного средства ученического билета, на период с 1 сентября по 30 июня стоимость проезда будет составлять 4 грн

Сегодня решение опубликовали на сайте горсовета. После официального обнародования горсоветом в печатных изданиях решение вступит в силу и будет действовать до 1 сентября 2022 года.

До повышения тарифов проезд в маршрутках стоил 6 грн, а в троллейбусах - 2,5 грн.

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