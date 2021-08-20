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У Херсоні значно підвищили ціни на проїзд в громадському транспорті

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П'ятниця 20 серпня 2021 10:16
У Херсоні значно підвищили ціни на проїзд в громадському транспорті Фото: в Херсоні підвищують вартість проїзду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Херсоні вирішили підняти вартість проїзду в громадському транспорті. Нові тарифи будуть діяти з 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Херсон Типовий".

Так, з 25 серпня вартість проїзду в тролейбусах становитиме 5 грн.

Вартість місячних проїзних:

  • для учнів шкіл - 60 грн.
  • для студентів денних відділень - 180 грн;
  • для громадян, підприємств і організацій - 240 грн.

У міському автобусному транспорті середньої та великої пасажиромісткості - 8 грн.

В автобусах малої пасажиромісткості - 6 грн.

Для дітей шкільного віку, при наявності і пред'явленні водієві при вході в маршрутного транспортного засобу учнівського квитка, на період з 1 вересня по 30 червня вартість проїзду становитиме 4 грн

Сьогодні рішення опублікували на сайті міськради. Після офіційного оприлюднення міськрадою в друкованих виданнях рішення вступить в силу і буде діяти до 1 вересня 2022 року.

До підвищення тарифів проїзд в маршрутках коштував 6 грн, а в тролейбусах - 2,5 грн.

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