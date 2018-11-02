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У Херсоні через "замінування" ТГЦ і гуртожитку евакуювали 3 230 людей

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 20:31
Іллюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)
Іллюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Жодних вибухонебезпечних предметів та пристроїв не було виявлено

У Херсоні через повідомлення про "замінування" торговельного центру та гуртожитків університету евакуювали 3230 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГУ Нацполіції в Херсонській області.

У поліції зазначають, що для перевірки інформації на вказані об’єкти виїхали представники екстрених служб. Також під час обстеження торгово-розважального центру було евакуйовано 3000 громадян.

"Охорону публічного порядку забезпечували 25 поліцейських. Під час перевірки двох гуртожитків Державного університету було евакуйовано 230 чоловік. Охорону порядку здійснювали 37 поліцейських", - зазначається у повідомленні.

Вибухотехніки та кінологи обласного главку поліції обстежили будівлі та прилеглі території. Жодних вибухонебезпечних предметів та пристроїв не було виявлено. Обидва повідомлення про замінування не підтвердились.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.259 Кримінального кодексу України "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності".

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 листопада, після 19:00 надійшов анонімний телефонний дзвінок про те, що на станції метро "Майдан Незалежності" закладено вибухівку. Пасажирів було евакуйовано з підземки. Пізніше в поліції повідомили, що інформація про мінування не підтвердилась.

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