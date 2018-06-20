В Херсоне задержали исполнителей заказного убийства

"Киллеров" задержали в автомобиле, когда те с оружием ехали на "задание"

В Херсоне сотрудники Управления уголовного розыска и следственного управления предупредили заказное убийство двух жителей города. Исполнителей задержали в то время, когда они вооруженные ехали в автомобиле, сообщает полиция Херсонской области

"Исполнителей задержали в Днепровском районе, когда они передвигались в автомобиле "ВАЗ-21011", вооруженные автоматическим оружием. Полицейские установили личности двух задержанных. Ими оказались жители Харьковской и Черкасской областей, один из них ранее судимый за наркопреступления", - указано в сообщении.

Во время проведения осмотра в салоне машины оперативники изъяли автомат Калашникова, три магазина с патронами, глушитель и гранату Ф-1.

"Со слов задержанных, их наняли для совершения заказного убийства двух жителей Херсона. За выполнение задания обещали 15 тысяч долларов, при этом дали задаток", - добавили в полиции.

Фото: изъятая у злоумышленников оружие (hr.npu.gov.ua)

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Сотрудники полиции устанавливают организаторов и других лиц, причастных к заказному убийству.

Напомним, недавно в Харькове полиция за сутки обнаружила несколько гранат в разных районах города.