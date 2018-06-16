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У Харкові поліція виявила кілька гранат у різних районах міста

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 15:48
Фото: виявлені гранати (hk.npu.gov.ua)
Фото: виявлені гранати (hk.npu.gov.ua)

Коробку з гранатами виявили біля будівлі військкомату

У Харкові поліція за добу виявила кілька гранат у різних районах міста. Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що в центрі Харкова виявили гранату в кущах біля житлового будинку.

"Для перевірки повідомлення на місце події виїжджали слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та вибухотехніки обласного управління поліції. В результаті було вилучено ручну гранату Ф-1 із запалом УЗРГМ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Новобаварському районі під час обходу охоронець військового комісаріату виявив підозрілу коробку. Поліція вилучила з неї корпуси гранат Ф-1 та РГД-5, два запала УЗРГМ і кілька патронів різних калібрів. Боєприпаси направлені на дослідження.

 

Фото: виявлені гранати

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкасах в результаті вибуху автомобіля загинув місцевий бізнесмен.

 

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Теги публікації: Харків, граната  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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