У Херсоні затримали виконавців замовного вбивства

"Кілерів" затримали в автомобілі, коли ті зі зброєю їхали на "завдання"

У Херсоні працівники Управління карного розшуку та слідчого управління попередили замовне вбивство двох жителів міста. Виконавців затримали у той, час коли вони озброєні їхали в автомобілі, повідомляє поліція Херсонської області

"Виконавців затримали у Дніпровському районі, коли вони пересувалися в автомобілі "ВАЗ-21011", озброєні автоматичною зброєю. Поліцейські встановили особи двох затриманих. Ними виявилися жителі Харківської та Черкаської областей, один з них раніше судимий за наркозлочини", - зазначено в повідомленні.

Під час проведення огляду в салоні автівки оперативники вилучили автомат Калашникова, три магазини з набоями, глушник та гранату Ф-1.

"Зі слів затриманих, їх найняли для скоєння замовного вбивства двох жителів Херсона. За виконання завдання обіцяли 15 тисяч доларів, при цьому дали завдаток", - додали в поліції.

Фото: вилучена у зловмисників зброя (hr.npu.gov.ua)

Щодо зловмисників обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Працівники поліції встановлюють організаторів та інших осіб, причетних до замовного вбивства.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові поліція за добу виявила кілька гранат у різних районах міста.