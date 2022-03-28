У Херсоні повертають плату за проїзд у тролейбусах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду .

Зазначається, що у Херсоні тролейбуси працювали навіть під час бойових дій та продовжують це робити в умовах тимчасової окупації. Плату за проїзд повертають для підтримання роботи контактних тролейбусних ліній та виплат заробітних плат робітникам.

Керівник "Херсонелектротранс" Ігор Житченко закликав містян з розумінням ставитися до прийнятого рішення.

"Підприємство зможе працювати надалі лише у разі повернення плати за проїзд. Ми працюємо для Вас, любі херсонці. Крім цього, запевняємо, що право на пільгове перевезення зберігається, але при надані відповідних документів", - зазначив він.