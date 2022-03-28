У Херсоні повертають плату за проїзд у тролейбусах
Міська влада Херсона вирішила з 29 березня повернути плату за проїзд у тролейбусах. Вартість проїзду становитиме 6 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду.
Зазначається, що у Херсоні тролейбуси працювали навіть під час бойових дій та продовжують це робити в умовах тимчасової окупації. Плату за проїзд повертають для підтримання роботи контактних тролейбусних ліній та виплат заробітних плат робітникам.
Керівник "Херсонелектротранс" Ігор Житченко закликав містян з розумінням ставитися до прийнятого рішення.
"Підприємство зможе працювати надалі лише у разі повернення плати за проїзд. Ми працюємо для Вас, любі херсонці. Крім цього, запевняємо, що право на пільгове перевезення зберігається, але при надані відповідних документів", - зазначив він.
Нагадаємо, 27 березня жителі Херсона знову вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.
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