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У Херсоні повертають плату за проїзд у тролейбусах

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Херсон, Понеділок 28 березня 2022 12:07
У Херсоні повертають плату за проїзд у тролейбусах Фото: у Херсоні повертують плату за проїзд у тролейбусах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міська влада Херсона вирішила з 29 березня повернути плату за проїзд у тролейбусах. Вартість проїзду становитиме 6 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду.

Зазначається, що у Херсоні тролейбуси працювали навіть під час бойових дій та продовжують це робити в умовах тимчасової окупації. Плату за проїзд повертають для підтримання роботи контактних тролейбусних ліній та виплат заробітних плат робітникам.

Керівник "Херсонелектротранс" Ігор Житченко закликав містян з розумінням ставитися до прийнятого рішення.

"Підприємство зможе працювати надалі лише у разі повернення плати за проїзд. Ми працюємо для Вас, любі херсонці. Крім цього, запевняємо, що право на пільгове перевезення зберігається, але при надані відповідних документів", - зазначив він.

Нагадаємо, 27 березня жителі Херсона знову вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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Херсон тролейбус
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