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В Херсоне упал 70-метровый флагшток. Его устанавливали ко Дню независимости

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Херсон, Пятница 20 августа 2021 12:03
В Херсоне упал 70-метровый флагшток. Его устанавливали ко Дню независимости Фото: упал самый высокий флагшток в Херсоне (Facebook Эдуарда Науменко)
Автор: РБК-Украина

В Херсоне упал 70-метровый флагшток с гербом Украины, который устанавали ко Дню государственного флага и Дню независимости. В результате инцидента пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы Херсонской ОГА Эдуарда Науменко.

В частности, он отреагировал на распространяемую в СМИ новость о падении самого высокого в городе флагштока. По его словам, установка проходила с учетом всех строительных норм и технических требований.

"К сожалению, при установке из-за обрыва стропы он упал с высоты… Сейчас проблема устраняется, на место выехали представители областной государственной администрации для разъяснения причин инцидента", - добавил Науменко.

В то же время по данным местных СМИ, конструкция при падении повредила припаркованный автомобиль. Флагшток устанавливают набеpежной паpка Cлавы возле облаcтной библиотеки им. О. Гончаpа.

В Херсоне упал 70-метровый флагшток. Его устанавливали ко Дню независимости

Фото: упавший флагшток (t.me/khersonnetua)

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