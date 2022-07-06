В Херсоне уничтожены склады оккупантов, - ОВА

В Херсоне склады российских военных были уничтожены. Пока неизвестно, кто их взорвал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя.
"В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады рашистов", - написал Хлань.
Также он добавил, что подробности уничтожения складов опубликуют позже.
При этом в местных Telegram-каналах публикуют видео, на котором заметен сильный пожар.
Напомним, сегодня, 6 июля, во временно оккупированном Херсоне прозвучали взрывы. Они прогремели в районе железнодорожного вокзала.
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