В Херсоне под удар попал Антоновский мост: появилось видео последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Кроме того, в Telegram-каналах появилось видео с места происшествия.

Местные жители сообщили о сильнейшем взрыве в районе Антоновского моста. После чего над путепроводом поднялся дым.

Напомним, по данным британской разведки, Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Что свидетельствует о серьезности, с которой командование РФ воспринимает угрозу со стороны ВСУ.

Как известно, министр обороны Алексей Резников публично заявил, что президент Владимир Зеленский приказал освободить юг страны, поэтому жителям временно захваченных территорий следует учитывать высокую вероятность деоккупации и заботиться о собственной безопасности.

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