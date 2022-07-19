ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Херсоні під удар потрапив Антонівський міст: з'явилося відео наслідків

Новость на русском →
Херсон, Вівторок 19 липня 2022 13:29
У Херсоні під удар потрапив Антонівський міст: з'явилося відео наслідків Фото: у Херсоні під удар потрапив Антонівський міст (t.me/AFUStratCom)
Автор: Руслан Гаращенко

В окупованому Херсоні обстріляний Антонівський міст. Шляхопровід пробитий наскрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомили про сильний вибух в районі Антонівського мосту. Після чого над шляхопроводом піднявся дим.

Цю інформацію підтверджує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Крім того, в Telegram-каналах з'явилося відео з місця події.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Що свідчить про серйозність, з якою командування РФ сприймає загрозу з боку ЗСУ.

Як відомо, міністр оборони Олексій Резніков публічно заявив, що президент Володимир Зеленський наказав звільнити південь країни, тому жителям тимчасово захоплених територій слід враховувати високу ймовірність деокупації та дбати про власну безпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон ракетный удар
NEWS
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
DAILY
Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ