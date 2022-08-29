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У Херсоні втретє за день лунають вибухи

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Херсон, Понеділок 29 серпня 2022 20:10
У Херсоні втретє за день лунають вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні втретє за день лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 29 серпня, в тимчасово окупованому Херсоні вже втретє за день прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Офіційні джерела поки не розкрили більш детальної інформації про подію.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи гримлять в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, вибухи в Херсоні сьогодні вже чули два рази за день.

Також ми писали, що, за інформацією Одеської РВА, у понеділок, 29 серпня, українські військові розпочали бої за Херсон.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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