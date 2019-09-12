У Херсоні зіткнулися дві маршрутки з пасажирами

Фото: місце події (Інформатор Херсон)

У соцмережах очевидці повідомляють, що "швидка" досі не приїхала

У Херсоні на вулиці Університетській зіткнулися дві маршрутки з пасажирами, є постраждалі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Херсон онлайн".

Люди з місця події у соцмережі повідомляють про постраждалих, однак не уточнюють, скільки осіб дістали травми. Водночас очевидці зазначають, що вже прибули патрульні поліцейські, однак карети швидкої допомоги досі немає.

Фото: місце ДТП

Поліція Херсонської області поки не повідомляє подробиць.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Чернігові відпустили депутата, який влаштував смертельну ДТП. За кермом Mazda 626, яку місцеві ЗМІ зафіксували на місці трагедії, був депутат від партії "Демократичний альянс" Ярослав Ковтун. Його випустили згідно з постановою прокуратури.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Вадима Гетьмана швидка допомога з дитиною потрапила в ДТП за участю автомобіля Peugeot і швидкої допомоги, що везла дитину до лікарні.

Зазначимо, що у Лондоні трапилася дорожньо-транспортна пригода з колишньою керівницею Національного банку України Валерією Гонтарєвою. Її збив автомобіль. Винуватця аварії одразу після скоєння наїзду допитали.