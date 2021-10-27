В Херсоне в следующем году стартует строительство Ледовой арены, урбан-парка и нового аэродрома

"Урбан-парки будем делать в каждом областном центре со следующего года. В том числе в Херсоне. Это не просто какой-нибудь спортивный объект. Это центр, магнит для молодежи, где еще можно отдыхать. Я знаю, что у Херсона пока нет много локаций, где можно отдыхать", - отметил Тимошенко.

Он также сообщил о планах по строительству в Херсоне Ледовой арены и многофункционального спорткомплекса.

"В Херсоне его нет. Кроме ледовой арены с постоянным льдом, Херсон получит многофункциональный спорткомплекс. Сейчас идет проектирование, и мы будем выходить уже на работы в следующем году", - сказал заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что аэропорт в Херсоне вместе с аэродромом в Днепре являются первыми подобными объектами, на которых уже стартовали активные работы в рамках программы президента Зеленского. Тимошенко пояснил, что другие региональные аэропорты еще проходят необходимые тендерные процедуры.

"Есть цели, которые поставлены нами: чтобы аэропорт Херсона был готов уже к Новому году и запустился в новом летнем сезоне с новой взлетно-посадочной полосой", - сказал Тимошенко.