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В Херсоне в следующем году стартует строительство Ледовой арены, урбан-парка и нового аэродрома

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Херсон, Среда 27 октября 2021 15:41
В Херсоне в следующем году стартует строительство Ледовой арены, урбан-парка и нового аэродрома Фото: в Херсоне в следующем году стартует строительство Ледовой арены (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В следующем году в Херсоне начнется строительство урбан-парка, Ледовой арены и многофункционального спорткомплекса, а также реконструкция двух областных больниц. Это запланировано программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление во время визита в Херсонскую область заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большое строительство" Кирилла Тимошенко.

"Урбан-парки будем делать в каждом областном центре со следующего года. В том числе в Херсоне. Это не просто какой-нибудь спортивный объект. Это центр, магнит для молодежи, где еще можно отдыхать. Я знаю, что у Херсона пока нет много локаций, где можно отдыхать", - отметил Тимошенко.

Он также сообщил о планах по строительству в Херсоне Ледовой арены и многофункционального спорткомплекса.

"В Херсоне его нет. Кроме ледовой арены с постоянным льдом, Херсон получит многофункциональный спорткомплекс. Сейчас идет проектирование, и мы будем выходить уже на работы в следующем году", - сказал заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что аэропорт в Херсоне вместе с аэродромом в Днепре являются первыми подобными объектами, на которых уже стартовали активные работы в рамках программы президента Зеленского. Тимошенко пояснил, что другие региональные аэропорты еще проходят необходимые тендерные процедуры.

"Есть цели, которые поставлены нами: чтобы аэропорт Херсона был готов уже к Новому году и запустился в новом летнем сезоне с новой взлетно-посадочной полосой", - сказал Тимошенко.

В Херсоне в следующем году стартует строительство Ледовой арены, урбан-парка и нового аэродрома

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал о планах по обновлению и строительству в 2021 году сотен объектов социальной инфраструктуры.

Также президент Владимир Зеленский, который в октябре 2019 года инициировавший программу "Большая стройка", подвел итоги первых двух лет реализации программы на Закарпатье.

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