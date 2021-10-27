У Херсоні наступного року стартує будiвництво Льодової арени, урбан-парку та нового летовища

Наступного року у Херсонi розпочнеться будівництво урбан-парку, Льодовоï арени та багатофункціонального спорткомплексу, а також реконструкція двох обласних лiкарень. Це заплановано програмою президента Володимира Зеленського "Велике будiвництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву пiд час вiзиту на Херсонщину заступника керiвника Офiсу президента, координатора програми "Велике будiвництво" Кирила Тимошенка.

"Урбан-парки будемо робити в кожному обласному центрі з наступного року. В тому числі і в Херсоні. Це не просто якийсь спортивний об'єкт. Це центр, магніт для молоді, де ще й можливо відпочивати. Я знаю, що у Херсона поки немає багато локацій, де можна відпочивати", - зазначив Тимошенко.

Вiн також повiдомив про плани з будівництва у Херсонi Льодовоï арени та багатофункціонального спорткомплексу.

"У Херсоні його немає. Окрім льодової арени з постійним льодом, Херсон отримає багатофункціональний спорткомплекс. Зараз іде проєктування і ми будемо виходити вже на роботи наступного року", - сказав заступник керівника ОП.

Він додав, що аеропорт у Херсоні разом з летовищем у Дніпрі є першими подібними об’єктами, на яких уже стартували активні роботи в рамках програми президента Зеленського. Тимошенко пояснив, що інші регіональні аеропорти ще проходять необхідні тендерні процедури.

"Є цілі, які поставлені нами: щоб аеропорт Херсона був готовий уже до Нового року і запустився у новому літньому сезоні уже з новою злітно-посадковою смугою", - сказав Тимошенко.