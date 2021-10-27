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У Херсоні наступного року стартує будiвництво Льодової арени, урбан-парку та нового летовища

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Херсон, Середа 27 жовтня 2021 15:41
У Херсоні наступного року стартує будiвництво Льодової арени, урбан-парку та нового летовища Фото: в Херсоні наступного року стартує будiвництво Льодової арени (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Наступного року у Херсонi розпочнеться будівництво урбан-парку, Льодовоï арени та багатофункціонального спорткомплексу, а також реконструкція двох обласних лiкарень. Це заплановано програмою президента Володимира Зеленського "Велике будiвництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву пiд час вiзиту на Херсонщину заступника керiвника Офiсу президента, координатора програми "Велике будiвництво" Кирила Тимошенка.

"Урбан-парки будемо робити в кожному обласному центрі з наступного року. В тому числі і в Херсоні. Це не просто якийсь спортивний об'єкт. Це центр, магніт для молоді, де ще й можливо відпочивати. Я знаю, що у Херсона поки немає багато локацій, де можна відпочивати", - зазначив Тимошенко.

Вiн також повiдомив про плани з будівництва у Херсонi Льодовоï арени та багатофункціонального спорткомплексу.

"У Херсоні його немає. Окрім льодової арени з постійним льодом, Херсон отримає багатофункціональний спорткомплекс. Зараз іде проєктування і ми будемо виходити вже на роботи наступного року", - сказав заступник керівника ОП.

Він додав, що аеропорт у Херсоні разом з летовищем у Дніпрі є першими подібними об’єктами, на яких уже стартували активні роботи в рамках програми президента Зеленського. Тимошенко пояснив, що інші регіональні аеропорти ще проходять необхідні тендерні процедури.

"Є цілі, які поставлені нами: щоб аеропорт Херсона був готовий уже до Нового року і запустився у новому літньому сезоні уже з новою злітно-посадковою смугою", - сказав Тимошенко.

У Херсоні наступного року стартує будiвництво Льодової арени, урбан-парку та нового летовища

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше розповiв про плани з оновлення та будівництва у 2021 році сотень об'єктів соціальної інфраструктури.

Також президент Володимир Зеленський, який у жовтні 2019 року ініціював програму "Велике будівництво", підбив підсумки перших двох років реалізації програми на Закарпатті.

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