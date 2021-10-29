В Херсоне в школах продлили дистанционное обучение
Фото: В Херсоне в школах продлили дистанционное обучение (Getty Images)
В Херсоне для учеников 1-11 классов и заведений внешкольного образования продлили дистанционное обучение. Школьники в удаленном режиме продолжат учиться до 6 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонского городского совета.
Такое решение 29 октября приняла городская комиссия по ТЕБ и ЧС.
По словам и.о.заместителя мэра Сергея Цыганко, в школах Херсона 110 учеников болеют коронавирусом, и тенденция пока не идет на уменьшение.
Также руководителям высшего образования, которые находятся на территории города, рекомендовали ввести дистанционную форму обучения с 1 по 6 ноября 2021 года.