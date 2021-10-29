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В Херсоне в школах продлили дистанционное обучение

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Херсон, Пятница 29 октября 2021 18:01
В Херсоне в школах продлили дистанционное обучение Фото: В Херсоне в школах продлили дистанционное обучение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Херсоне для учеников 1-11 классов и заведений внешкольного образования продлили дистанционное обучение. Школьники в удаленном режиме продолжат учиться до 6 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонского городского совета.

Такое решение 29 октября приняла городская комиссия по ТЕБ и ЧС.

По словам и.о.заместителя мэра Сергея Цыганко, в школах Херсона 110 учеников болеют коронавирусом, и тенденция пока не идет на уменьшение.

Также руководителям высшего образования, которые находятся на территории города, рекомендовали ввести дистанционную форму обучения с 1 по 6 ноября 2021 года.

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