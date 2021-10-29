В Херсоне в школах продлили дистанционное обучение

В Херсоне для учеников 1-11 классов и заведений внешкольного образования продлили дистанционное обучение. Школьники в удаленном режиме продолжат учиться до 6 ноября.

Такое решение 29 октября приняла городская комиссия по ТЕБ и ЧС.

По словам и.о.заместителя мэра Сергея Цыганко, в школах Херсона 110 учеников болеют коронавирусом, и тенденция пока не идет на уменьшение.