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У Херсоні в школах продовжили дистанційне навчання

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Херсон, П'ятниця 29 жовтня 2021 18:01
У Херсоні в школах продовжили дистанційне навчання Фото: у Херсоні в школах продовжили дистанційне навчання (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсоні для учнів 1-11 класів та закладів позашкільної освіти продовжили дистанційне навчання. Школярі у віддаленому режимі продовжать навчатися до 6 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської міської ради.

Таке рішення 29 жовтня прийняла міська комісія з ТЕБ і НС.

За словами в. о. заступника мера Сергія Циганка, в школах Херсона 110 учнів хворіють на коронавірус, і тенденція поки не йде на зменшення.

Також керівникам вищої освіти, які перебувають на території міста, рекомендували запровадити дистанційну форму навчання з 1 по 6 листопада 2021 року.

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