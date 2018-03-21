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В Херсоне СБУ задержала бывшего боевика террористической организации "ДНР"

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 19:28
Фото: задержание (пресс-служба СБУ)
Фото: задержание (пресс-служба СБУ)

Им оказался бывший сотрудник органов МВД Украины

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой задержали бывшего боевика так называемой республиканской гвардии "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Им оказался житель Херсона, который в 2015 году решил "подзаработать" в незаконных вооруженных формированиях боевиков.

"Бывший работник органов МВД Украины "трудоустроился" в разведуправлении так называемой республиканской гвардии "ДНР". Через три месяца после конфликта с представителями "казачьих" группировок мужчина покинул террористов и длительное время скрывался в родном городе", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали бывшего боевика на одной из улиц Херсона. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 19 марта СБУ заблокировала пропаганду "Житомирской народной республики" в интернете.

По данным СБУ, для создания необходимой "картинки" злоумышленники использовали персональные данные реальных жителей Житомирской области, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией.

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Теги: Херсон, ДНР, боевики
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