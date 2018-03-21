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Інтерв'ю

У Херсоні CБУ затримала колишнього бойовика терористичної організації "ДНР"

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 19:28
Фото: затримання (прес-служба СБУ)
Фото: затримання (прес-служба СБУ)

Ним виявився колишній працівник органів МВС України

У Херсоні співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою затримали колишнього бойовика так званої республіканської гвардії "ДНР". Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Ним виявився мешканець Херсону, який у 2015 році вирішив "підзаробити" у незаконних збройних формуваннях бойовиків.

"Колишній працівник органів МВС України "працевлаштувався" у розвідуправлінні так званої республіканської гвардії "ДНР". Через три місяці після конфлікту з представниками "казачих" угруповань чоловік залишив терористів та тривалий час переховувався у рідному місті", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали колишнього бойовика на одній із вулиць Херсона. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 19 березня СБУ заблокувала пропаганду "Житомирської народної республіки" в інтернеті.

За даними СБУ, для створення необхідної "картинки" зловмисники використовували персональні дані реальних жителів Житомирської області, від імені яких зареєстрували фейкові акаунти. Через них вони дистанційно адміністрували сторінки і наповнювали їх антиукраїнською інформацією.

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Теги: Херсон, ДНР, бойовики
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