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В Херсоне в результате непогоды на женщину упал карниз, пострадавшая в коме

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 20:22
В Херсоне в результате непогоды на женщину упал карниз, пострадавшая в коме
Фото: последствия непогоды в Украине (dsns.gov.ua)

На женщину упал карниз, сорванный ветром

В Херсоне в результате непогоды, вызванной ураганом, на женщину упал карниз. Пострадавшая находится в коме, говорится в сообщении пресс-службы Херсонского горсовета.

Сообщается, что 68-летнюю женщину госпитализировали в областную больницу с убойной раной теменной области - на нее упал карниз, сорванный ветром.

После операции она в коме, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Кроме того, в больнице с сотрясениями находятся 13-летняя девушка и 21-летний парень.

Ранее сообщалось, что в Херсоне, в результате непогоды, которая стала причиной падения дерева, было травмировано ребенка 2007 года рождения. Ребенка госпитализировали в больницу.

Также РБК-Украина писало, что с 24 февраля в Украине бушует штормовой ветер. Многие регионы пострадали от непогоды. Ураганные порывы ветра срывали крыши и валили деревья, из-за чего несколько человек пострадало и одна женщина погибла.

В частности, во Львовской области ураган оставил без электричества 70 населенных пунктов. Поваленные ветром деревья не только сорвали линии электропередач, но также заблокировали проезд железнодорожного транспорта. В результате, 24 февраля сбился график движения 5 поездов, которые следовали через Львовскую область.

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