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В Херсоне произошла стрельба, есть раненый

Автор: Юлия Струк

В Херсоне на набережной парка Славы накануне вечером произошла стрельба. В результате ранение получил мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Сообщение о происшествии поступило вчера, 9 октября, около 22:30 на спецлинию 102.

"На набережной парка Славы обнаружен человек в окровавленной одежде. Также заявитель сообщил, что причастным к совершению преступления может быть человек, который передвигается на автомобиле иностранного производства с регистрационными номерами одной из европейских стран", - отметили в полиции.

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В 22:35 на территории города был введен специальный план Перехват.

По данным полиции, потерпевшим является 35-летний житель областного центра. Предварительно установлено, что мужчина получил несколько огнестрельных ранений из неустановленного оружия. В 23:10 на территории Херсона и прилегающих к городу районов была введена в действие полицейская операция "Сирена".

Сейчас проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастного к покушению на убийство.

Как писало РБК-Украина, ранее на улице Казимира Малевича в Киеве водитель мотоцикла открыл стрельбу по прохожим. Чтобы задержать его, полицейским пришлось организовать погоню.

Напомним, в Николаеве пассажир маршрутного такси начал стрелять в водителя за то, что тот якобы не дал ему сдачу после оплаты проезда.

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