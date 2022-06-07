В Херсоне произошел взрыв возле "администрации" оккупантов: есть пострадавший

Указано, что взрыв произошел якобы в кафе под названием "Ностальжи", находящемся за Драмтеатром.

Так, сначала россияне утверждали, что инцидент произошел вблизи так называемой оккупационной "администрации" где были выбиты двери и разбиты окна, а впоследствии "опровергли" информацию, что якобы взрыв никоим образом не коснулся территорий вблизи здания коллаборантов.

"Информация о взрыве напротив здания "военно-гражданской администрации" не соответствует действительности. Взрыв в кафе Херсона мог стать следствием закладки взрывного устройства, информация уточняется", - написали росСМИ.

Напомним, что жители временно захваченного российскими захватчиками Херсона сопротивляются врагу. В городе появились так называемые "инструкции" по уничтожению оккупантов.

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