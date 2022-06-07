У Херсоні стався вибух біля "адміністрації" окупантів: є постраждалий

Вказано, що вибух стався нібито в кафе під назвою "Ностальжи", що знаходиться за Драмтеатром.

Так, спочатку росіяни стверджували, що інцидент стався поблизу так званої окупаційної "адміністрації" де були вибиті двері та розбиті вікна, а згодом "спростували" інформацію, що нібито вибух жодним чином не торкнувся територій поблизу будівлі колаборантів.

"Інформація про вибух навпроти будівлі "військово-цивільної адміністрації" не відповідає дійсності. Вибух у кафе Херсона міг стати наслідком закладки вибухового пристрою, інформація уточнюється", - написали росЗМІ.

Нагадаємо, що мешканці тимчасово захопленого російськими загарбниками Херсона чинять опір ворогу. У місті з’явилися так звані "інструкції" зі знищення окупантів.

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