UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Херсоне на прохожего упала бетонная плита

Автор: Дмитрий Левицкий

В Херсоне сегодня, 16 сентября, на мужчину упала бетонная плита. Из-под завала его доставали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области.

Инцидент произошел днем на улице Черноморской. По данным ГСЧС, с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита и привалила прохожего.

"Совместно с работниками ХОКАССа чрезвычайники оттащили плиту и достали мужчину из-под завала. Пострадавшего сразу передали медикам скорой помощи", - рассказали в ГСЧС.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший мужчина.

Фото: в Херсоне на мужчину упала бетонная плита (фото facebook.com/MNSKHERSON)

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонОбрушение дома