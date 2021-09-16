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У Херсоні на перехожого впала бетонна плита

Автор: Дмитро Левицький

У Херсоні сьогодні, 16 вересня, на чоловіка впала бетонна плита. З-під завалу його діставали рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Херсонській області.

Інцидент стався вдень на вулиці Чорноморській. За даними ДСНС, з даху прибудованого магазину впала бетонна плита та привалила перехожого.

"Спільно з працівниками ХОКАРСу надзвичайники відтягнули плиту та дістали чоловіка з-під завалу. Постраждалого відразу передали медикам швидкої допомоги", - розповіли в ДСНС.

Наразі невідомо, у якому стані перебуває постраждалий чоловік.

Фото: у Херсоні на чоловіка впала бетонна плита (facebook.com/MNSKHERSON)

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