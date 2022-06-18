В Херсоне прогремел взрыв. Оккупанты заявили о "теракте" партизан, - СМИ

Во временно оккупированном Херсоне сегодня, 18 июня, взорвалась машина. Оккупанты заявили о "теракте" украинских партизан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост" и "Суспільне".
Взрыв прогремел на проспекте Адмирала Сенявина. По данным СМИ, взрывное устройство было прикреплено к дереву и сдетонировало на автомобиль.
Из-за взрыва в соседних домах повылетали окна, также повреждены внешние конструкции зданий и деревья.
Сейчас информация о пострадавших уточняется, но известно, что водитель авто остался жив.
Российские оккупанты сразу обвинили украинских партизан, заявив о "теракте".
Напомним, по данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от Херсона.
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