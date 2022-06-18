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В Херсоне прогремел взрыв. Оккупанты заявили о "теракте" партизан, - СМИ

Фото: в Херсоне взорвали машину (t.me/suspilnekherson)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированном Херсоне сегодня, 18 июня, взорвалась машина. Оккупанты заявили о "теракте" украинских партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост" и "Суспільне".

Взрыв прогремел на проспекте Адмирала Сенявина. По данным СМИ, взрывное устройство было прикреплено к дереву и сдетонировало на автомобиль.

Из-за взрыва в соседних домах повылетали окна, также повреждены внешние конструкции зданий и деревья.

Сейчас информация о пострадавших уточняется, но известно, что водитель авто остался жив.

Российские оккупанты сразу обвинили украинских партизан, заявив о "теракте".

Фото: в Херсоне взорвали машину (t.me/suspilnekherson)

Напомним, по данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от Херсона.

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ХерсонВзрыв