В Херсоне прогремел взрыв. Оккупанты заявили о "теракте" партизан, - СМИ

Взрыв прогремел на проспекте Адмирала Сенявина. По данным СМИ, взрывное устройство было прикреплено к дереву и сдетонировало на автомобиль.

Из-за взрыва в соседних домах повылетали окна, также повреждены внешние конструкции зданий и деревья.

Сейчас информация о пострадавших уточняется, но известно, что водитель авто остался жив.

Российские оккупанты сразу обвинили украинских партизан, заявив о "теракте".