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В Херсоне по программе Зеленского открыли первый съезд путепровода "ХБК-Таврический"

Автор: Наталия Гурковская

В День Независимости в Херсоне открылся первый съезд первого пускового комплекса путепровода "ХБК - Таврический". Достройка комплекса состоялась по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

"На первый съезд первой очереди путепровода из государственного бюджета было использовано 300 млн гривен, на второй съезд первой очереди уже получены средства в размере 350 млн гривен. Кстати, его строительство уже активно идет", - отмечается в сообщении.

Во время открытия объекта был установлен рекорд Украины в категории "Строительство, размеры".

Награду от генерального директора Книги рекордов Украины получили президент Владимир Зеленский, председатель облгосадминистрации Сергей Козырь и подрядная организация ЗАО "Укратомэнергострой".

В честь 30-летия Независимости на кольце путепровода высажено тридцать саженцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что программа "Большая стройка" создала в Украине 200 тыс. рабочих мест.

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Большая стройка