"Большая стройка" обеспечила работой более 200 тыс человек, - ОП

Программа президента " Большая стройка " стала одним из механизмов преодоления экономических последствий коронакризиса. Благодаря программе было дополнительно создано сотни тысяч новых рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

"Большая стройка" обеспечила работой более 200 тыс. работников: рабочих, проектировщиков, специалистов по реконструкции школ, садиков, больниц и стадионов", - рассказала она.

Также значительные усилия были направлены на то, чтобы компенсировать работникам уменьшение объемов работ: для около 400 тыс. человек, которым сократили рабочий день, выплатили почти 3 млрд грн компенсаций - в среднем по 7,5 тыс. грн.

"Запуск всеукраинской программы поддержки предпринимателей, получившей в народе название "8 тысяч" для предпринимателей, потерявших доходы, когда населенные пункты находились в красной зоне - это более 480 тыс. ФЛП и работников малых предприятий в прошлом году и 340 тыс. - в 2021-м. Программа реализовывалась вместе с порталом "Дія", - отметила Свириденко.

Почти 95 тыс. безработных прошли курсы в государственной службе занятости, почти каждый нашел новую работу.

Хорошо показала себя программа помощи малому и среднему бизнесу 5-7-9. Благодаря этой программе возможностью получить кредиты под низкие проценты воспользовались более 12,5 тыс. предприятий сельского хозяйства, торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также промышленности.

"И мы уверены, что эти компании не только сохранили, но уже и создали рабочие места для почти 20 тыс. новых сотрудников", - добавила Свириденко.