У Херсоні підозрюваному у нападі на Гандзюк обирають запобіжний захід в закритому режимі

Суд задовільнив клопотання захисту про закритий режим засідання

У Херсоні відбувається судове засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному у нападі на Катерину Гандзюк Віктору Горбунову. Про це повідомила співробітник відділу громадських зв'язків Херсонської міської ради Інна Зелена.

Підозрюваний - Віктор Андрійович Горбунов , 15.01.1991 р. н.

Суд пішов до нарадчої кімнати щодо клопотання сторони захисту обвинуваченого про проведення засідання в закритому режимі.

Близько 16:24 суд ухвалив проводити засідання у закритому режимі.

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Нагадаємо, 17 серпня Національна поліція спільно зі Службою безпеки України затримали двох осіб, які підозрюються в організації та співучасті в замаху на вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк.