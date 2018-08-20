В Херсоне подозреваемого в нападении на Гандзюк арестовали до 16 октября

Заседание проходило в закрытом режиме

Подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 октября. Об этом РБК-Украина сообщила сотрудник отдела общественных связей Херсонского городского совета Инна Зеленая.

Заседание проходило сегодня, 20 августа, в закрытом режиме. Заседание началось с задержкой в связи с тем, что подозреваемого несвоевременно доставили в суд.

Напомним, 17 августа Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство общественной активистки Екатерины Гандзюк.

20 августа глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу о нападении Гандзюк полиция задержала еще четырех человек. В частности, в воскресенье, 19 августа, полицейские провели спецоперацию на востоке страны и задержали еще трех человек.