У Херсоні підозрюваного у нападі на Гандзюк арештували до 16 жовтня

Засідання відбувалося у закритому режимі

Підозрюваному у нападі на Катерину Гандзюк Віктору Горбунову суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 жовтня. Про це РБК-Україна повідомила співробітник відділу громадських зв'язків Херсонської міської ради Інна Зелена.

Засідання відбувалося сьогодні, 20 серпня, у закритому режимі. Засідання розпочалося з затримкою у зв'язку з тим, що підозрюваного несвоєчасно доставили в суд.

Нагадаємо, 17 серпня Національна поліція спільно зі Службою безпеки України затримали двох осіб, які підозрюються в організації та співучасті в замаху на вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк.

20 серпня голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі про напад Гандзюк поліція затримала ще чотирьох осіб. Зокрема у неділю, 19 серпня, поліцейські провели спецоперацію на сході країни та затримали ще трьох осіб.