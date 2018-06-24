В Херсоне подожгли дом народного депутата

В результате поджога полностью выгорела крыша дома

В Херсоне в ночь на воскресенье подожгли дом народного депутата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Херсонской области.

"Сегодня ночью в 2:51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 3:40 возгорание было ликвидировано, никто из граждан не пострадал.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Вместе с тем, по информации издания Depo.ua со ссылкой на информированный источник, речь идет о нардепе от фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Александре Спиваковском.

В полиции информации о том, кому именно из народных депутатов принадлежит дом, который подожгли, нет.

Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, в Ровно в ночь на четверг, 21 июня, неизвестные подожгли квартиру, в которой находился депутат областного совета и его брат.