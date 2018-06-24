У Херсоні підпалили будинок народного депутата

В результаті підпалу повністю вигорів дах будинку

У Херсоні в ніч на неділю підпалили будинок народного депутата. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції Херсонської області.

"Сьогодні вночі о 2:51 в поліцію від диспетчера служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що в Дніпровському районі горить дах житлового будинку. На місці події поліцейські встановили, що пожежа сталася в житловому будинку народного депутата України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в 3:40 загорання було ліквідовано, ніхто з громадян не постраждав.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна".

Разом з тим, за інформацією видання Depo.ua з посиланням на інформоване джерело, йдеться про нардепа від фракції "Блоку Петра Порошенко" (БПП) Олександра Спиваковського.

В поліції інформації про те, кому саме з народних депутатів належить будинок, який підпалили, немає.

Проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, у Рівному в ніч на четвер, 21 червня, невідомі підпалили квартиру, в якій перебував депутат обласної ради та його брат.