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У Херсоні підпалили будинок народного депутата

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 13:18
Фото: Нацполіція (npu.gov.ua)
Фото: Нацполіція (npu.gov.ua)

В результаті підпалу повністю вигорів дах будинку

У Херсоні в ніч на неділю підпалили будинок народного депутата. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції Херсонської області.

"Сьогодні вночі о 2:51 в поліцію від диспетчера служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що в Дніпровському районі горить дах житлового будинку. На місці події поліцейські встановили, що пожежа сталася в житловому будинку народного депутата України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в 3:40 загорання було ліквідовано, ніхто з громадян не постраждав.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна".

Разом з тим, за інформацією видання Depo.ua з посиланням на інформоване джерело, йдеться про нардепа від фракції "Блоку Петра Порошенко" (БПП) Олександра Спиваковського.

В поліції інформації про те, кому саме з народних депутатів належить будинок, який підпалили, немає.

Проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, у Рівному в ніч на четвер, 21 червня, невідомі підпалили квартиру, в якій перебував депутат обласної ради та його брат.

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Теги публікації: Херсон, нардеп, поджог, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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