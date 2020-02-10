У Херсоні відпустили під заставу учасника "самооборони Криму"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Іван Антонов зараз знаходиться в Херсоні

Сторона захисту підозрюваного в участі в так званій "самообороні Криму" Івана Антонова внесла за нього заставу. Про це повідомила прес-секретар Прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко, передає "Крим.Реалії".

За її словами, Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід з альтернативою внесення застави в сумі 164 тисяч гривень. У п'ятницю, 07 лютого, адвокат вніс всю суму застави.

Вона також повідомила, що Антонова відпустили з-під арешту відразу ж, в п'ятницю, і зараз він знаходиться в Херсоні. Дану інформацію російських ЗМІ також повідомив підконтрольний Росії омбудсмен Севастополя Павло Буцай.

Зазначимо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова раніше заявляла, що "вкрай стурбована" затриманням і арештом у Херсонській області Івана Антонова.

Івана Антонова затримали на українському пункті пропуску "Чонгар" під час спроби перетнути адмінкордон. За даними СБУ, Антонов брав участь у захопленні штабу ВМС України в Севастополі у 2014 році.

Раніше слідчі головного управління поліції Криму повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування, які входили до складу так званої "самооборони Криму".

Всього про підозру повідомлено 225 учасникам незаконних збройних формувань в Криму.