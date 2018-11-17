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В Херсоне без отопления остается более 200 жилых домов

Новости » Общество    17.11.2018 - 01:46
В Херсоне без отопления остается более 200 жилых домов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местные жители обвиняют власти в провале начала отопительного сезона

В городе Херсон, по состоянию на вечер пятницы, 16 ноября 2018, более 200 многоквартирных домов остаются без отопления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 112.

Сообщается, что местным жителям приходится в собственных квартирах использовать электрические обогреватели и дополнительную одежду. Они обвиняют городскую власть в провале начала отопительного сезона.

В то же время Херсонский городской совет сообщает, что к отоплению было подключено 1093 объекты социальной сферы и жилого фонда.

"Из них "Херсонтеплоэнерго" подано тепло на 98% (629 объектов с 644), Херсонской ТЭЦ - на 58% (344 объекты с 598)", - сообщает городской совет.

Также они сообщают, что к отоплению были подключены все объекты предприятия "Теплотехсервис" и "Херсонтеплогенерация".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Херсонская ТЭЦ подала тепло лишь на 14% объектов. В целом же по городу, как отмечают в мэрии, по состоянию на 14:30 четверга к отоплению подключено 838 объектов жилищного фонда и социальной сферы с 1 363, что составляет 61,5%.

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