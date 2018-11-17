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У Херсоні без опалення лишається понад 200 житлових будинків

Новини » Суспільство    17.11.2018 - 01:46
У Херсоні без опалення лишається понад 200 житлових будинків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцеві жителі звинувачують владу у провалі початку опалювального сезону

У місті Херсон, станом на вечір п’ятниці, 16 листопада 2018, понад 200 багатоквартирних будинків залишаються без опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 112.

Повідомляється, що місцевим жителям доводиться у власних квартирах використовувати електричні обігрівачі та додатковий одяг. Вони звинувачують міську владу у провалі початку опалювального сезону.

Водночас Херсонська міська рада повідомляє, що до опалення було підключено 1093 об’єкти соціальної сфери та житлового фонду.

"Із них "Херсонтеплоенерго" подано тепло на 98% (629 об'єктів з 644), Херсонською ТЕЦ - на 58% (344 об'єкти з 598)", - повідомляє міська рада.

Також вони повідомляють, що до опалення було підключено усі об’єкти підприємства "Теплотехсервіс" та "Херсонтеплогенерація".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Херсонська ТЕЦ подала тепло лише на 14% об'єктів. Загалом же по місту, як зазначають у мерії, станом на 14:30 четверга до опалення підключено 838 об'єктів житлового фонду та соціальної сфери із 1 363, що складає 61,5%.

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