В Херсоне оккупанты пытались разогнать митинг слезоточивым газом

Жители города Херсон во вторник, 22 марта, вышли на мирную демонстрацию против оккупации. Российская армия пыталась разогнать митинг слезоточивым газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

После того, как дым развеялся, участники акции вернулись на площадь.

Отмечается, что горожане снова устроили протест на центральной площади, показывая свое отношение к российским оккупантам. Вражеские силы решили разогнать митинг слезоточивым газом.

Напомним, вчера жители Херсона тоже устроили митинг против российской оккупации. Однако российские боевики разогнали демонстрацию, в результате чего пострадали несколько человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.