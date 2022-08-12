В Херсоне оккупанты провели серию ночных задержаний и обысков

По его словам, задержания проводились в "стиле 30-х"

"Для людей гораздо страшнее звуков "прилетов" шум двигателя "Урала", ругательство с российским акцентом у себя во дворе и мысли, за кем приехали в этот раз", - написал Соболевский.

Он также сообщил, что ночью звучала воздушная тревога и были слышны взрывы в районе Новой Каховки.

Отметим, российские военные продолжают давить на украинцев на временно оккупированных территориях. Как недавно рассказали в украинской разведке, в Херсонской области, усиливается прессинг местного населения на блокпостах.

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