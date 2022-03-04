В Херсоне оккупанты готовят постановочный митинг за создание "ХНР"

В Херсоне на главной городской площади российские оккупанты планируют провести постановочный митинг за создание так называемой "Херсонской народной республики". Жителей города призывают не подходить к этой массовке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
"Внимание, манипуляция! В Херсоне оккупанты готовят массовку для представления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 марта на площади Свободы в центре города массовка российских оккупантов будет размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон - это якобы "Херсонская народная республика".
Для этого в город свозят людей на:
Центр просит жителей Херсона не дать себя обмануть и близко не подходить к этому постановочному митингу.
Фото: оккупанты в Херсоне планируют провести постановочный митинг (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Напомним, ранее глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута призвал жителей не выходить на улицу, после того, как в город зашли оккупационные войска.
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