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В Херсоне объявили чрезвычайную ситуацию: 75 тысяч человек рискует остаться без воды

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Херсон, Четверг 08 июля 2021 20:01
В Херсоне объявили чрезвычайную ситуацию: 75 тысяч человек рискует остаться без воды Фото: чрезвычайная ситуация в Херсоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате непогоды, около 75 тысяч человек в Херсоне могут остаться без воды и канализации. Авария на городском коллекторе признана чрезвычайной ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Херсон Онлайн.

Сейчас известно, что в результате взлома городского коллектора, 75 тысяч жителей рискуют оставит без воды и канализации.

Известно, что из-за непогоды ремонтникам не удается найти место поломки. В частности, глубина закладки труб - 8 метров, аварийный участок - 37 метров, а длина коллектора - 1080 метров, что также усложняет работу специалистов.

Региональные чиновники, со своей стороны, признали аварию на городском коллекторе - чрезвычайной ситуацией.

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