В Херсоне оборудование для онкодиспансера хотят приобрести по коррупционной схеме

Как отмечают журналисты, для того, чтобы обойти тендерные процедуры, в том числе с использованием прозрачных инструментов Prozorro, депутаты использовали процедуру финансового лизинга.

На сессии областного совета 23 апреля они приняли решение, которым позволили Коммунальному некоммерческому предприятию "Херсонский областной онкологический диспансер" заключить договор финансового лизинга для приобретения линейного ускорителя. Это оборудование применяется для лечения рака. Его ориентировочная стоимость - $2 млн.

Cогласно п. 13 ч.5 ст. 3 закона Украины "О публичных закупках", его действие не распространяется на случаи, если предметом закупки являются услуги финансовых учреждений по предоставлению кредитов, гарантий, лизинга.



При этом в самом решении сессии указана даже марка оборудования - Halcyon.

Кроме того, депутаты облсовета фактически передали лизингодателю (АО "Укрэксимбанк") право самостоятельно определять продавца и модель оборудования, которое он затем передает в лизинг.