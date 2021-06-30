ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Херсоне оборудование для онкодиспансера хотят приобрести по коррупционной схеме

Новина українською →
Херсон, Среда 30 июня 2021 18:33
В Херсоне оборудование для онкодиспансера хотят приобрести по коррупционной схеме Фото: заседание Харьковского облсовета (khersonline.net)
Автор: РБК-Украина

В Херсонском областном совете запустили процедуру закупки медицинского оборудования, которая имеет признаки коррупции.

Об этом сообщает местное издание "Херсон online".

Как отмечают журналисты, для того, чтобы обойти тендерные процедуры, в том числе с использованием прозрачных инструментов Prozorro, депутаты использовали процедуру финансового лизинга.

На сессии областного совета 23 апреля они приняли решение, которым позволили Коммунальному некоммерческому предприятию "Херсонский областной онкологический диспансер" заключить договор финансового лизинга для приобретения линейного ускорителя. Это оборудование применяется для лечения рака. Его ориентировочная стоимость - $2 млн.

Cогласно п. 13 ч.5 ст. 3 закона Украины "О публичных закупках", его действие не распространяется на случаи, если предметом закупки являются услуги финансовых учреждений по предоставлению кредитов, гарантий, лизинга.

При этом в самом решении сессии указана даже марка оборудования - Halcyon.

Кроме того, депутаты облсовета фактически передали лизингодателю (АО "Укрэксимбанк") право самостоятельно определять продавца и модель оборудования, которое он затем передает в лизинг.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре первичной медико-санитарной помощи одного из районов столицы правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему. В больнице чиновники присвоили заработные платы работников на общую сумму более 6 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон закупки оборудование
NEWS
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти